南韓女直播主日前獨遊香港期間,深宵時分在中環遭南亞漢搭訕,並被對方逼至牆邊。淫狼懷疑曾撫摸女事主胸部。執法部門經調查後,拘捕一名46歲印度裔男子,涉嫌非禮及作出有違公德的行為,他亦被其任職的餐廳解僱。而女事主今日(13日)稱會回港報案。據指,她已到位於中區執法部門辦公室報案。該名被捕男子已被暫控一項非禮罪,案件將於明日(14日)上午在東區裁判法院提堂。

女事主今日下午,由澳門乘船返港,回程途中在Twitch平台開直播,指落船後會報案「Today I will go to the police」,之後會返南韓。據了解,事主已到中區執法部門辦公室報案。

被捕男子任職的印度餐廳近日亦在社交平台專頁發表聲明,指涉案員工違背公司的核心價值觀及原則,已即時解僱該員工。餐廳又在聲明中譴責不法及不道德的行動,並指絕不會容忍姑息,會全力配合調查,會提供所需的一切協助。