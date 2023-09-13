政Whats噏：雨過災留痕　議員促從速善後

雨災過後，好多地方都滿目瘡痍，村屋同鄕郊地區受創尤深。有議員今早(13日)到上周五因黑雨而倒塌嘅村屋現場視察，發覺清理工作無大進展，泥頭瓦礫依舊。而日前亦有議員到西貢區了解水浸情況，敦促當局喺雨天之後盡快清理渠口，同埋對山坡進行檢查同維護，以消除安全穩患。

因黑雨而倒塌嘅村屋位於沙田大圍李屋村，議員梁子穎喺前日(11日)到現場視察過後，今日又再返去了解情況。佢話事發嘅村屋兩層高，推測屋頂天花因不堪石屎吸收嘅雨水重量，二樓牆身磚頭結構不勝負荷而倒塌。但幸好樓上無人居住，未至於釀成嚴重悲劇，不過住喺樓下嘅一位婆婆就要緊急撤離。而村屋倒塌嘅泥頭瓦礫，就波及旁邊兩戶人家，其中一戶一家四口，其窗戶遭瓦礫擊穿並湧入泥頭，屋宇署同消防署等部門已判斷不適宜居住；另外有獨居老婦，其居住嘅劏房亦遭到池魚之殃，遭瓦礫阻擋大門，結果兩戶人家同獲安排到中轉屋暫住。

梁子穎又指，住喺倒塌村屋嘅婆婆，其私人財物要待清理工作開展，方可入內取回私人財物，然而倒塌村屋屬私人物業，須業主自行清理同善後，相關業主雖已知悉情況，但嫌政府部門代覓施工人員進行善後工程，須加徵「監督費」，於是自行物色承辦商，惟至今仍未有聲氣。鑑於清拆倒塌村屋乃當務之急，梁子穎認為若過咗一段合理時間，相關業主仍然無動靜，屋宇署方面就要考慮介入，先僱人清理，日後再向業主追討相關費用，畢竟及早清理善後，方可防範其他意外風險。

經歷上周500年一遇嘅暴雨，前日嘅豪雨亦令到當局收到8宗水浸報告，而寶琳路馬游塘村出現山泥傾瀉及護土牆倒塌等情況，部分位置水浸深達兩呎。議員李世榮到場了解，指馬游塘一帶嘅山坡經過多場暴雨侵襲，結構可能變得鬆散，擔心存在潛在威脅。政府應該對山坡進行檢查和維護，採取必要嘅防護措施，為土壤結構進行加固，確保居民安全。

李世榮相信由於連日大雨，沖落山坡大量沙石並積累喺渠口形成阻塞，連帶快速擴散影響到其他去水位。佢主張雨天之後，應該盡快檢查同清理渠口，將積聚嘅沙石移除，確保水流暢通，減少水浸嘅影響範圍。李世榮指馬游塘村位處山坳之地，且有唔少農田，當到雨量較大嘅季節，低窪地勢容易聚集雨水，引致水浸問題。佢敦促政府應該根據地勢，增加去水設施，同埋喺山頂做好去水分流嘅工程，以提高排水效能，減少水浸發生。

前日大雨當日，議員林素蔚喺開記招期間，知悉將軍澳村及馬游塘村發生水浸，當佢抵達現場目睹恍如澤國嘅景象，不禁形容為「將軍澳威尼斯」。雖然路政、地政、渠務等部門已作出快速應變，但佢話仍會跟相關部門及局方緊密溝通，協助村民處理家園受破壞嘅問題。