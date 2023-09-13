旺角藥店「両變錢」呃內地客　男店員被捕

海關在昨日(12日)接獲一名內地遊客舉報，指一間位於旺角的藥店，以「誤導性遺漏」的不良營商手法向其銷售中藥材。海關快速行動隊隨即聯絡受害人及展開調查，發現涉事藥店懷疑以不適時的方式向受害人提供中藥材的真正計價單位和總價2項資訊，誤導他購買中藥材，涉嫌違反《商品說明條例》。關員今日(13日)採取行動，拘捕一名34歲藥店男職員，他現正保釋候查。

調查人員指，受害人是年約45歲的內地男子，他昨日來港旅遊，行程中進入涉事藥店選購藥物，期間有一名店員向他推銷中藥材，表示受害人只要購買1,680港元的中藥材，之前選購的藥物便可享有全單免費。受害人發現職員推銷的中藥材價錢牌標示1,680港元，但無法看見計價單位，於是向店員查詢，而後者則支吾以對，始終迴避問題，直至將藥材磨粉後，才交代藥材為1,680港元一錢，需要買滿一両才能獲得免費商品，故此貨物真實價錢是預期價格的10倍。

人員續指，海關十分關注消費者權益，對相關店舖以卑劣手法誤導顧客，一直採取零容忍態度。十一長假期將至，預期訪港旅客會逐漸增多，海關會繼續嚴厲執法，並在假期前夕和期間加強巡查，以及調派快速行動隊盡速處理及跟進來自短期來港旅客提出的緊急舉報，提醒商戶必須遵守法規。