九巴要求60歲員工搭車改用樂悠咭　料每月享40萬元政府補貼

現職或已退休的專營巴士員工及其配偶或父母，本享有由巴士公司提供的免費乘搭巴士福利。惟九巴近日發出內部通告指，要求年滿60歲人士本月初起，改以「樂悠咭」，使用政府2港元乘車優惠搭九巴，再由資方退回每程2港元車資予員工及家屬。據了解，新安排涉及影響約2,900名員工及其家屬，估計九巴可從中獲取每月約40萬港元政府補貼。有議員質疑九巴將部分員工福利轉嫁公帑承擔。

議員何敬康指，相關人士改以「樂悠卡」乘車時，九巴可透過2港元乘車優惠計劃，獲港府退回票價與2港元之間的差額。他質疑，九巴透過新安排，將原屬其全額承擔的員工福利，轉嫁予港府且變成利潤，質疑有濫用公帑之嫌。

他又指，九巴2021年曾為年滿65歲退休員工更換退休證時，已曾被質疑藉着政府的補貼轉化成公司利潤。員工雖可續享免費乘車福利，惟涉及長者2港元乘車優惠，九巴只需向退休員工退回每程2港元車資。他認為，九巴疑似重施故技，利用該優惠漏洞，將公共資源變為公司收入，並無履行社會責任之心，甚至與騙取政府補貼無異。他將要求立法會交通事務委員會討論事件。

九巴回應指，按計劃更新60歲或以上退休員工及家屬享用免費乘車的安排。九巴一直承擔合資格人士的應付車資作為福利，是次安排對他們一向享有之乘車福利維持不變。據消息指，其他專營巴士營辦商亦有相同做法。