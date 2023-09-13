西貢甘澍路8D號屋涉僭建　屋宇署：將採取執法行動

一場世紀黑雨不單止引發山泥傾瀉，亦沖擦出豪宅獨立屋僭建成風的醜聞。除紅山半島外，西貢清水灣甘澍路8D號獨立屋下方山坡在黑雨期間崩塌，令建築物部分地基懸空。屋宇署回覆東網查詢指，連日來到現場視察後發現涉事獨立屋靠近斜坡位置有若干僭建物，該署隨後會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

屋宇署表示，本月8日深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現涉事獨立屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。屋宇署人員已即時於翌日(9日)凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A, 8B 及 8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地或花園，以策安全。

該署於本月10日早上再接獲警方通知，亦即時派員到上址視察，發現上述情況相若，而上述圍封或避免使用的指示仍需維持。該署再於本月11日再聯同土力工程處人員到上址視察。經評估後為保障公眾安全，該處認為需就有關斜坡進行緊急維修工程，而該斜坡部分為私人地，部分為官地。該處將於明日(14日)開展有關緊急工程，並預計將於本月底完工。在完成工程後，屋宇署會根據《建築物條例》的規定，向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。