都大27項目本年度獲資助2910萬元 成自資院校之冠

都大表示，本年度獲研資局撥2910萬元資助，涉27個項目，成自資院校之冠。

最新一輪研究資助局「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中，香港都會大學本年度獲撥款2,910萬港元，成為獲資助最多的自資院校，連續5年稱冠。當中涉及27個項目，按年大增78%，資助金額則於本港自資院校中佔逾35%。

都大表示，本年度都大於主要撥款組別「教員發展計劃」成績亮麗，獲資助項目的總數和總金額均為自資院校之冠，25個項目共獲得2,210萬港元資助，其中9個項目獲撥款逾百萬港元，以科技學院領導、有關提升建築物料效能的項目撥款額最高，獲203萬港元資助。

至於在「院校發展計劃研究基礎設施撥款」類別，都大指，本年度則獲撥款約650萬港元，以助成立首個結合運動及遊戲元素，推動長者康健的研究中心。

都大校長林群聲表示，大學一向重視教學質素，近年更着力推動科研發展，認為研資局的支持是對都大成員研究實力的肯定，亦反映大學着力營造創科氛圍獲得認同。他強調大學將繼續投放資源，鼓勵教員努力開展更多具前瞻性及影響力的研究，充分發揮都大的科研優勢，為香港以至整個區域作出貢獻。