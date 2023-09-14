13款風筒吹乾速度相差近1倍　其中1款最高吹風溫度逾108°C

洗頭後吹乾頭髮或要造型美髮，風筒必不可少。消費者委員會今日（14日）發布新一期《選擇》月刊，測試市面上13款風筒，發現樣本間的吹乾速度最多可相差近1倍；又發現有2款樣本吹出的暖風溫度最高可逾 96°C，其中1款更逾108°C，消費者使用時應留意使用時的距離和時間，否則對髮質可能構成傷害。消委會表示，多款風筒售價介乎100多港元至3000多港元的樣本均獲得4分總評，反映產品質素與價格未必成正比。

消委會測試13款風筒様本，額定功率由 1,000瓦特至 2,300瓦特，7款為額定功率 1,700 瓦特或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600瓦特或以下，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各様本售價約由199港元至3,680港元。測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。

在吹乾頭髮速度方面，13款樣本量得的速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85 倍。以此結果推算，假設以吹乾速度最快的樣本，吹乾頭髮需時5分鐘，而最慢的樣本則需要超過 9分鐘。消費者有可能為加快吹乾而使用較高溫度吹髮，對頭髮或造成損害。

整體而言，總評分獲得4星的風筒包括億世家ecHome、Panasonic、飛利浦及Dyson等。