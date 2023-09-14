豌豆粒營養含量較甜粟米粒高　部分含微量金屬污染物　

預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒，是不少家庭「儲糧」的好幫手，亦可令菜餚增添營養。消費者委員會今日（13日）發布新一期《選擇》月刊，測試市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現豌豆粒樣本的維他命C及β-胡蘿蔔素平均含量明顯高於甜粟米粒，另發現部分樣本含微量金屬污染物，但沒有超出香港相關規例上限。

消委會去年11月至12月期間，從市面搜集了24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，當中10款為甜粟米粒，14款為豌豆粒。測試發現，有10款豌豆粒樣本屬「維他命C來源」食物，以每100克計，豌豆粒樣本的維他命C含量由7.9毫克至21毫克，惟甜粟米粒的維他命C平均含量則不及豌豆粒樣本，當中2款樣本更檢不出維他命C，含量最高的樣本每100克亦只有6.5毫克維他命C。

消委會又發現，所有豌豆粒樣本所含的β-胡蘿蔔素，亦明顯多於甜粟米粒樣本。以每100克計算，豌豆粒樣本的β-胡蘿蔔素含量由233微克至362微克，而甜粟米粒樣本只有23.5微克至50.5微克，以兩者β-胡蘿蔔素含量最高樣本比較，相差逾6倍。

消委會更在部分樣本驗出含微量金屬污染物，在24款樣本中，有17款檢出微量鉛、鎘或鉻等金屬污染物，當中甜粟米粒佔4款，豌豆粒佔13款。其中1款甜粟米粒樣本含全部以上3種金屬污染物，不過所有檢出樣本並沒有超出本港相關規例上限。

至於鈉含量測試中，消委會則發現有20款樣本沒有檢出鈉，其餘4款每100克的鈉含量，介乎4毫克至13.4毫克，當中1款樣本的實際鈉含量更高於包裝上營養標籤標示值95%；更有個別樣本營養標籤上的鈉含量含糊，僅以鹽含量作標示，並沒有提供實際數值，已轉介食安中心跟進。食安中心已就2個產品涉嫌違反相關標籤規例提出檢控，餘下1個產品已沒有在市場出售。