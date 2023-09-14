手機漫游投訴比去年同期增七成　有電訊商預設自動開啟服務

港人恢復外遊後，有關手機漫遊服務計劃的投訴亦大增。根據消費者委員會公布，去年1月至8月有關流動電話漫遊服務投訴共接獲711宗，而今年1至8月則大增至1,213宗，增幅約70%。消委會表示，曾接獲投訴人的漫遊通話帳單滯後數月，在不知道收費高昂的情況下，最後收逾萬港元震撼帳單，最後投訴人經消委會調解後，電訊商提供8折方案；亦有個案在未回覆電訊商短訊，便被自動開啟漫遊數據服務。消委會鼓勵商戶加強與消費者的溝通，並確保消費者能夠清晰接收及理解其訊息，讓消費者按其需要自由選擇服務，定能減少爭議。

有投訴人指，在年初時曾到加拿大逗留數月，電訊商於3月至5月期間合共向投訴人收取約10,100港元的漫遊通話收費。投訴人對帳單紀錄嚴重延誤大為不滿，認為漫遊通話用量於兩個月、甚至3個月後的帳單才顯示，使消費者於不知道收費高昂的情況下繼續使用漫遊服務。

另有投訴人表示，早於多年前已通知電訊商關閉其漫遊服務。今年5月，投訴人到内地旅行，期間一直使用中國內地電話卡；回港後卻發現電訊商收取了一日的漫遊數據費100港元，原來電訊商原來曾於3月以短訊通知他，為使客戶於外遊時可更簡單方便地享用漫遊服務，會於短訊發出後10日為其自動開啟漫遊服務，若客戶不需要開啟漫遊服務，則需透過短訊回覆。投訴人未有回覆短訊，結果被電訊商自動開啟漫遊服務。在經消委會介人後，投訴人最終獲安排豁免漫遊數據費100港元。

消委會建議，萬一與電訊商發生爭議而末能直接解決問題，可與消委會聯絡；如有關的糾紛涉及已陷人僵局的計帳爭議，可向通訊辦查詢，參與「解決顧客投訴計劃」的要求和申請方法。

香港消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，在今年的1213宗投訴中，有約52%投訴均屬收費爭議，例如消費者不清楚條款、或是電訊商未有詳細解釋條款；而25%投訴是有關服務質素，以及22%是合約糾紛，但黃承認，服務質素投訴難以解決，因不同地區網絡訊號有不同狀況，難因為接收網絡訊號差而賠錢。