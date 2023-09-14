金融趙涉洗黑錢着草遭通緝　另一被告罪成押10.4判刑

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一男被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪，涉款約50萬港元。陳不認罪並經審訊後，於今早(14日)被區院暫委法官王興偉裁定兩罪罪成，並先提取其背景報告，還押至10月4日判刑。法官指涉案款項毫無疑問是一宗騙局的犯罪得益，兩名事主是遭趙欺騙。法官確信當日去銀行兌現支票的就是陳，陳亦知道涉款為犯罪得益。

本案首被告趙俊名(44歲)，被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪，趙早前已被頒令通緝。現時無業的次被告陳浩鳴(34歲)，則被控兩項洗黑錢罪。控罪指陳於2015年2月10日，明知而處理從可公訴罪行所得的得益，合共50萬港元的財產。

控方案情指，本案涉及的犯罪得益，是源於趙俊名涉及的詐騙案。趙俊名化名趙榮梓，涉嫌向一對男女事主訛稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，又稱有一個投資計劃，只要投資25萬港元，可在3個月內獲33%利息回報，但控方指實際上整個投資計劃均屬虛假。趙最終於2015年2月成功誘使兩名事主各開出一張25萬港元支票作投資。次被告在本案中被指擔任收款人，負責把涉案支票拿到銀行兌現。

法官裁決指兩名事主明顯是受趙俊名欺騙，所謂的投資計劃明顯是騙局，從聲稱的回報已可見端危。法官指計劃的投資協議書，明顯錯漏百出，而且趙明顯是盜用富譽總裁身份行騙。陳浩鳴方面，法官指從銀行職員誓章可見，有足夠證據證明當日兌現支票的就是陳，銀行當日亦有跟足程序查證陳的身份，亦無證據顯示當日有人使用偽造身份證冒認陳去兌現支票。法官又指並無任何理由兩名事主要給予巨額款項予陳，據陳過往的收入紀錄，亦無任何理由陳會收取如此巨款。法官指陳有合理理由相信涉款為犯罪得益，因此裁定兩罪罪成。

案件編號：DCCC 405,424/2021