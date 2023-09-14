高才通子女可入讀公營直資校　助紓緩收生不足壓力

政府推出「高端人才通行證計劃」大搶人才，截至7月底已有3萬多宗申請獲批，合資格人士不僅可來港工作，其子女亦可在港就學。教育局表示，高才通持有人的子女可獲資助入讀公營及直資學校。有中學校長認為，讓高才通子女入讀，或有助紓緩學界收生不足壓力。

教育局早前向學校發通告，更新非本地兒童入讀公營學校的程序和條件，列明多項人才入境計劃，包括去年底推出的「高才通」、科技人才入境計劃等，獲批的申請人子女或受養人可入讀公營學校，即官立、津貼及按額津貼學校。當局指高才通的隨行受養人亦可入讀直資學校，並可獲得政府津貼。

直資學校議會主席陳狄安表示，年初恢復通關，直資學校接獲申請數量有所增加，其中包括高才通等人才入境計劃申請人子女。他認為，本港課程具吸引力，尤其文憑試國際認受性高，內地大學也接納成績，加上直資學校提供海外交流機會，可滿足家長拓闊學生視野的期望。他又指，雖然高才通申請人以內地為主，英文方面或未及本港學生，但直資學校課程彈性較大、資源較多，有助照顧學習差異。

津貼中學議會主席李伊瑩亦透露，近期津貼中學亦接獲高才通持有人子女的入學申請，尤其在7月起逐漸增多，並指已與部分申請人會面，形容他們「有禮貌」、都是「有準備而來」，亦了解本港狀況，部分已報讀廣東話或英文班。她認為，本港學齡人口正結構性下跌，高才通持有人子女入讀公營學校，或有助紓緩學界的收生壓力。

至於英基學校協會早前則宣布，會為高才通持有人子女優先安排面試，但強調不會調整對學生的英語能力要求，但預料高才通持有人子女的入學申請比例不會很高，相信不會影響本地家庭子女的入學機會。