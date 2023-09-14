一周內95人走私被截　涉港澳台及內地居民

澳門走私成風，當地執法部門今日(14日)公布，自上周二至本周一(5日至11日)期間展開行動，分別在關閘口岸、青茂口岸及內港客運碼頭，共截獲高達95宗涉嫌偷運貨物進出境個案，查獲物品包括食材、煙草、電子煙彈、酒類及藥物等，95名涉案人士已被起訴，當中包括內地、香港、澳門及台灣地區居民，年齡介乎18歲至78歲。

其中一名出境女子在上周五(8日)晚上經關閘口岸時，被在場執法人員揭發雙腳綁纏6支中國白酒；同晚青茂口岸亦有一名通關男子因肢體動作不協調且眼神閃縮，截查期間在其上半身及胯下檢獲塑膠膜綁纏的28部舊手提電話。

至本周一(11日)傍晚時分，關閘口岸再有一名男子出境時形迹可疑，一直試圖混入離境人群，被在場執法人員截獲，並在其隨身攜帶的雨傘及單肩包內發現32件美妝產品。

而在上周二至本周一期間，澳門當局合共查獲食材類約61公斤、煙草類19,460支及1,544克、電子煙彈20,849支、酒類約13升、藥物359件及1,464粒、美妝產品424件及舊電子產品268件等。根據澳門《對外貿易法》，一經處罰，最高可被罰款10萬澳門元，而被緝獲的貨物亦會充公。