為電影拍攝讓路　東九龍走廊南行兩個周日封路或改道

為配合電影拍攝，運輸署今日(14日)宣布，東九龍走廊南行將分別於下周日(17日)及本月24日，約凌晨2時至清晨8時實施臨時交通及運輸安排，包括道路封閉及改道等。公共交通營辦商會張貼通告，通知乘客有關特別安排。有關地點亦會設置適當的改道標誌，指導駕駛人士。運輸署預計受改道安排影響，有關路段的行車時間會略為延長，駕駛人士請保持忍讓。

臨時交通安排如下

道路封閉的路段：

●介乎新山道與佛光街的東九龍走廊(南行)全線

●啟德隧道(西行)管道快線

●啟福道(西行)近啟德隧道(西行)入口的一段快線

●介乎土瓜灣道與東九龍走廊的新山道(西行)唯一行車線

●土瓜灣道(南行)近新山道(西行)的部分快線

●介乎北拱街與鶴園街的漆咸道北(南行)的部分慢線

禁止車輛轉向：

●沿土瓜灣道(南行)行駛的車輛將臨時禁止右轉入新山道(西行)

●沿土瓜灣道(北行)行駛的車輛將臨時禁止左轉入新山道(西行)

交通改道：

●沿啟德隧道(西行)經東九龍走廊(南行)前往漆咸道北(南行)的車輛，可改經新山道(東行)、土瓜灣道(南行)、馬頭圍道(南行)、機利士北路(南行)及鶴園街(西行)

●沿土瓜灣道(南行)經新山道(西行)及東九龍走廊(南行)前往漆咸道北(南行)的車輛，可改經土瓜灣道(南行)、馬頭圍道(南行)、機利士北路(南行)及鶴園街(西行)

●沿土瓜灣道(北行)經新山道(西行)及東九龍走廊(南行)前往漆咸道北(南行)的車輛，可改經新碼頭街(東行)、新碼頭街(西行)、土瓜灣道(南行)、馬頭圍道(南行)、機利士北路(南行)及鶴園街(西行)

●沿新碼頭街(西行)經新山道(西行)及東九龍走廊(南行)前往漆咸道北(南行)的車輛，可改經土瓜灣道(南行)、馬頭圍道(南行)、機利士北路(南行)及鶴園街(西行)

巴士及專線小巴改道行駛，但沿途車站不受影響：

●九巴13X、14X、98D、213X、215X、219X、296D及W2號

●城巴第795X、796P號及通宵路線第N796號

●九龍通宵專線小巴62S號