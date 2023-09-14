涉持鐵錘闖店掠360萬元手錶　南亞漢及10歲童被控搶劫還押候訊

多名南亞漢分持刀錘，本周一（11日）闖入尖沙咀廣東道一奢侈品店打劫，掠去總值逾360萬港元的手錶，再登乘由同黨接應的私家車逃去。執法部門先後拘捕4人，其中懷疑涉案的19歲男子及10歲男童被落案起訴一項搶劫罪，今（14日）被押解至九龍城裁判法院提堂。兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至11月9日再訊，被告須還押。

本案兩名被告分依次是19歲建築工簡志仁，他持香港身份證；以及10歲男童，他持護照，現就讀中一。兩人均為巴基斯坦裔。他們被控於2023年9月11日，連同其他兩名人士，在尖沙咀廣東道16號地下名人站有限公司，搶劫名人站有限公司，並劫去20隻手錶(總值港幣3,690,600港元)。

控方申請把案件押後，以便執法部門進一步調查。兩名被告均有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，拒絕兩人擔保外出，首被告還押懲教署看管，10歲男童則還押屯門兒童及青少年院。男童保留每8日覆核保釋的權利，他會在9月21日再被帶上法庭應訊。

據相關報道指，涉案巴裔童疑犯身材高大，較同齡兒童魁梧，當日被指身穿校服，並套上一件外套掩飾犯案。劫匪得手後乘接應車逃去。執法部門最終起回全部贓物。據稱，執法部門仍在調查，不排除有更多人被捕。

案件編號：KCCC2449/2023