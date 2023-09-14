休班警涉偷醉漢手機私藏　人員作供：被告當時認犯案並跪地求饒

加入警隊38年的「老差骨」，涉嫌飲酒消遣後，偷取醉酒內地男的iPhone 14 Pro。男警否一項盜竊罪，案件今（14日）於九龍城裁判法院續審。截停被告的警員憶述，被告未能解鎖懷疑被盜手機後，便表露自己警察身份，不但坦誠自己一時貪心犯案，更合十跪地求饒。然而，這些說話均是未被警誡下作出，辯方反對依賴這些證供。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員。控罪指出，被告於2023年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099港元的手提電話。

警員錢俊思供稱，當日凌晨4時許，他見到事主范浩坐在行人路石壆，未幾被告行近，傾前身拍事主肩膀，事主沒有動靜，被告此時踎低身兩手伸前，之後便站起離開。由於他覺得被告行為可疑，懷疑有人犯法，於是上前截停被告。當時他聞到被告身上有酒氣。

錢續稱，他在被告身上搜出兩部電話，他要求被告解鎖，惟被告只能解鎖其中一部，而另一部則未能解鎖。此時，被告自稱是現職警員，並稱「我一時貓咗，先會貪心攞走部電話」。之後被告雙膝跪地，兩手合十向他求饒，說自己年紀大，如果老婆知道就會家破人亡，希望他「畀次機會」。錢承認，這些說話是未被警誡下說出。就着這部分案情，控方改口表示會依賴來指證被告，辯方明言反對，裁判官聽罷陳詞後，就此議題押後裁決。

案件編號：KCCC 1341/2023