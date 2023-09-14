警員認着制服圖與少女性交　官斥令警隊蒙羞判囚16個月

3名警員涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，並且拍攝對方的色情照片及影片，最終該少女向他人透露事件而東窗事發。3名警員被控與16歲以下的兒童非法性交，以及製作兒童色情物品等共10罪。其中1名被告今早(14日)承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，被暫委法官鍾偉強判監16個月。據案情披露，案發時被告換上警察制服企圖與事主性交，惟因無法勃起而改為指插事主X的陰道並拍下照片及影片，法官指被告非但表明警察身份，更明顯為取悅事主而穿上制服，讓對警員有特別喜好的事主達到其目的，屬於嚴重的加刑因素，並批評被告行為令警隊蒙羞。

現正停職的28歲警員賴子樑，承認於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與X非法性交。賴原本另被控以手機製作包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。辯方求情時指，X對警察情有獨鍾，並會透過交友程序認識不同警員，喜愛着警察制服人士。辯方指X就性及感情均有相當經驗，但被告卻從未拍過拖，雖然X只有15歲多，但被告真心想與她拍拖，如遲半年發生，就不會出現此案。

辯方強調被告只是感情初哥，不過法官即反駁指被告穿上制服去討好事主「唔係利用職權？唔係利用警察裝備協助犯案？」更指「如果女仔要支槍，(賴)就畀個女仔？制服是用來執行職務，佢攞去酒店穿着，點令我認為佢唔係利用職權？」法官又指，據X的通話紀錄被告亦知道X當時有警員男友。

法官判刑時指，須考慮被告與X年紀相差10年，且明知她未成年，當時更有拍片及拍照。法官又引述上訴庭案例指警察犯案屬知法犯法，本案被告不但揭露警員身份，更穿上警察制服，故屬嚴重加刑因素。法官認為被告非一時鹵莽，而是有詳細計劃行事。法官相信被告只是警隊極少撮的「老鼠屎」，但其行為令警隊蒙羞，並令市民對警隊有負面觀感，認為判刑須有阻嚇性判刑以儆效尤。

法官又指，近年香港社會出現令人憂心情況，時下年輕一代守法意識薄弱，無考慮行為後果，到東窗事發後為時已晚，且大錯已鑄成。被告當時已當差3年，仍有此現象，令人憂心，法官最終決定判監16個月。案情指被告透過交友程式認識X，且得知她只有13至15歲。案發當日下午，被告帶X到涉案酒店房間，被告在房間內換上警察制服及撫摸X身體，及後脫衣並戴上安全套企圖與X性交，惟因無法勃起便以手指插X陰道，及用手機拍攝1張照片及1段影片。被告在去年3月15日被捕。

案件編號：DCCC 916/2022