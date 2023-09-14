印傭指僱主不讓戴頭巾及祈禱兼解僱　入稟控種族歧視索償

印傭指控僱主不讓她戴頭巾及每日祈禱，稱僱主曾明言起床見她祈禱會「嚇到死」，最終兩星期便結束賓主關係。印傭向平等機會委員會投訴，再於昨日（13日）經律師行入稟區院，指僱主涉嫌違反《種族歧視條例》，要求對方道歉，並賠償逾25萬港元。法庭排期11月13日作首次聆訊。

原告是來自印尼的DWI-LESTARI，3名被告分別是梁彩、何偉新及何偉娥。入稟狀指，2020年3月2日至3月16日，原告受僱於83歲首被告當傭工。次被告及第三被告分別是首被告的兒子和女兒。原告是虔誠穆斯林信徒，她離開住處時會帶頭巾。不過，在首被告要求下，第三被告在不同場合禁止原告戴頭巾。

入稟狀續指，原告會每日祈禱，每次10分鐘。但次被告說，首被告年紀老邁，每日起床見到原告祈禱會「嚇到死」，要求她放假才祈禱。原告道歉，建議讓她到屋外祈禱，惟次被告拒絕，說如果想繼續工作，就要停止每日祈禱。原告合約最後被終止，次被告曾給她100港元，但沒談及是什麼性質。原告要求3名被告道歉，並賠償欠薪、代通知金等合共234,620港元，以及懲罰性賠償2萬港元。

案件編號：DCEO 10 / 2023