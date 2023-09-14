改善元朗鄉村排洪系統　地政總署收回17幅私人土地

一場世紀暴雨令本港多區嚴重水浸，排洪系統明顯不勝負荷。港府為改善元朗部分鄉村的排洪系統，地政總署決定今日起張貼公告，宣布收回17幅私人土地，並於今年12月中生效。

地政總署今日(14日)根據本港法例第124章《收回土地條例》第4條，及第370章《道路(工程、使用及補償)條例》第14條張貼收回土地公告，收回17幅私人土地，總面積約1 ,469平方米。土地將於公告張貼後3個月，即今年12月15日，歸還政府所有。

相關土地收回後，將進行元朗區雨水排放系統改善工程和相關道路工程。港府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理他們的補償事宜。

上述工程將改善元朗蓮花地、崇山新村和山下村的雨水排放系統，包括在崇山新村建造長約 600 米的排水道、在蓮花地建造長約950 米的排水道及長約250 米的雨水渠等，以提升排洪能力。工程預計於約4年內分階段完成。

根據資料，上述工程屬「元朗區雨水排放系統改善工程—第二階段」，而「元朗區雨水排放系統改善工程—第一階段」已在今年3月16日完工，涉及在大井圍、水蕉新村、河瀝背和山下村建造排水道和雨水渠。