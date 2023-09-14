上半年吸毒人數飆12%　逾半毒青最常食可卡因

新冠疫情過後，本港社會復常，毒品相關數字亦隨之上升。禁毒常務委員會今日(14日)公布，藥物濫用資料中央檔案室今年上半年的毒品相關統計數字，顯示呈報的整體吸毒人數較去年同期飆升12%，錄3,156人。其中最常被吸食的毒品之一、俗稱「可樂」的可卡因，在21歲以下青少年吸毒者當中佔半，干犯毒品罪行的被捕人士中，牽涉可卡因人數亦屬最多。

根據檔案室的數字顯示，2023年上半年被呈報的整體吸毒人數，較2022年同期上升12%，由2,813人上升至3,156人；21歲以下青少年被呈報吸毒人數則下降13%，由421人下降至368人。至於今年上半年最常被吸食的三類毒品，依次為海洛英、可卡因，以及俗稱「冰毒」的甲基安非他命；至於21歲以下青少年被呈報最常吸食的三類毒品，則依次為可卡因、大麻及俗稱「K仔」的氯胺酮。

常委會十分關注吸食毒品可卡因的情況，指該毒品在今年上半年是最常被吸食的危害精神毒品；同時，可卡因亦是21歲以下被呈報的青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔比約一半，即52%。此外，因干犯毒品罪行而被捕的人士當中，若以毒品種類劃分，亦是牽涉可卡因的人數最多。

另外，根據執法部門的統計數字，在今年上半年審結而涉及毒品罪行的法院案件中，包括因販毒而被檢控的21歲以下青少年，定罪率均高近90%。禁毒常委會強調，年輕並不是求情理由，亦提醒年輕人，干犯毒品罪行會負上嚴重刑責，青少年切勿因一時貪念而斷送前途，更不應以販運毒品賺取收入或解決財政問題，這些罪犯最終都會難逃法網。販運10克以下可卡因已可判2至5年監禁。