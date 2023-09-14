全港逾50萬中度至嚴重濕疹患者　病人組織促檢討用藥門檻

異位性皮膚炎(濕疹)是本港常見的皮膚病，每5人便有1人在不同時期患上，估計全港患者人數達150萬，中度至嚴重濕疹患者更有逾50萬。適逢今日(14日)是世界濕疹關注日，濕疹關注組表示，傳統治療成效較低，副作用亦較大，雖近年濕疹藥物有突破性發展，但價錢昂貴，皮膚科的疾病亦因較少導致死亡，以致在資源分配上一直被政府忽視。關注組又認為，公營皮膚科服務制度僵化，即使合資格申請藥物資助，濕疹新型藥物用藥門檻有多重關卡，促請政府盡快檢討濕疹用藥門檻，加快使用更有效藥物。

本身是過敏協會主席的兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，濕疹不能根治，反覆發作會令病人感到非常痕癢、皮膚紅腫發炎，甚至滲血滲水。他形容重症如紅皮病、結節性癢疹及囊泡狀皮炎等患者，病發時患處非常痕癢，傷口痛楚有如火燒以及被針刺。他又說，濕疹不僅是皮膚病，也令病人身心受創，無法集中精神上班及上課，嚴重影響日常生活及睡眠，繼而引致焦慮及抑壓。

林太的兒子Harry今年17歲，自小已有濕疹，直至2022年5月突然濕疹大爆發，全身像「燒豬」般又紅又癢。雖然立即帶他求醫，卻沒太多好轉，病情反反覆覆。有次他交作文功課，內容講述他的濕疹情況，還提到自己有輕生的念頭，幸好Harry最後冷靜下來才沒做出傻事。學校社工知道了即時安排他到公立醫院看醫生，當日入院留醫，用了特效藥及濕敷治療後情況好點他便嚷着要出院，醫院給了一大堆藥，之後就定時覆診。

林太表示，Harry仍在看兒科，當日入院時亦被轉介到精神科，給了安眠藥物。「他覺得醫生開藥很不人性化也很僵化，例如類固醇及豬油膏，Harry已表明這些藥沒效用，但醫院照舊配同樣的藥，家裏仍有40幾瓶豬油膏沒用過，他們不知道原來還有新型藥物可以選擇。