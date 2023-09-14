房協豐頤居明起開放市民參觀　尚餘52個開放式單位

位於紅磡利工街8號的豐頤居是香港房屋協會第3個「長者安居樂」項目，合共提供312個單位，租住權費由120萬港元至265萬港元不等。房協表示，豐頤居反應熱烈，現時已有8成半單位成功出租，當中168個一房單位已經全部租出，暫時尚餘52個單位全屬開放式。房協將作出特別安排，由明日(15日)起讓有興趣的市民參觀。

「長者安居樂」項目對象是年滿60歲的合資格中產長者，其受歡迎之處包括終身租住模式，住戶只須繳付一筆租住權費，便毋須再繳付租金，不用擔心加租。房協表示，現時正在輪候「長者安居樂」計劃的申請者有400多位，資格審查工作會繼續進行，亦歡迎合資格市民入表申請，申請費用全免。

房協發展的「長者安居樂」項目，現時有3個新項目正在興建或規劃中，合共提供約1,100個單位，包括粉嶺百和路項目，共提供261個單位，將於2024/25年落成；觀塘花園大廈(二期)重建，提供204個單位，最快2033/34年落成；明華大廈重建(第三期)，提供608個單位，最快2035/36年落成。

豐頤居是住屋、康樂及醫療護理集於一身的居所。房協表示，豐頤居設「智能樂齡緊急支援系統」，每名住戶都獲配備有定位功能的隨身裝置，房間內設緊急召喚系統；而進優生活醫療網絡的醫療中心和復康中心已於7月投入運作，為服務豐頤居的住戶做好準備。