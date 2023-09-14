政Whats噏：黑雨重創漁農業　議員要求援助金加碼擴受助範圍

超強颱風蘇拉同世紀黑雨接連襲港，重創漁農業。有豬場被洪水淹沒浸死豬，亦有海魚養殖戶損失慘重。繼漁農界議員何俊賢(高佬賢)批評援助金唔夠針對性，會爭取「加碼」後，另一議員洪雯去信政府， 要求擴大「緊急救援基金」嘅受助範圍。

話時話，世紀黑雨唔單止令市區水浸，鄉郊地區都多處出現山泥傾瀉，泥石流堵路嘅惡劣情況，打鼓嶺有兩個豬場更被水淹，雖然員工奮力救豬，但逾1,000隻豬被淹死或被洪水沖走，而魚塘水溢，唔少魚游走，漁農業損失慘重。

雖然政府早幾日已接受漁農戶申請，漁農自然護理署嘅「緊急救援基金」，但係高佬賢就話呢個基金屬於社會福利署轄下，唔會按行業嘅損失而發放援助金，而係按照農地面積計算，佢嫌政府呢筆給予漁農界業嘅扶危補貼「未夠針對性」，即係唔夠，佢話會爭取「加碼」支援。

高佬賢日前亦曾經視察過豬場附近嘅河道，認為政府要喺改善渠務規劃入手，防風防水防洪措施做足，禽畜養殖戶就唔會有咁大嘅損失，又建議政府加快農業園計劃嘅進度。

唔單止援助金唔夠，就連援助範圍都有限制。洪雯今日(14日)喺社交平台貼文，話近日收到漁農界嘅求助個案，有養魚戶因天災而損失逾10萬港元，但礙於漁場屬公司持有，不屬於基金一般補助範圍，因而申請被拒。

洪雯連同漁民團體亦隨即去信漁護署，話「緊急救援基金」轄下嘅「漁農業補助金（海魚養殖）」仍然係以個體戶為補助對象，冇考慮到公司名義嘅，做法未免過時，尤其近年政府一直倡議漁農業升級轉型，鼓勵養魚戶由家庭式作業走向企業化係重點工作之一，同時推動香港漁業邁向組織，「緊急救援基金」唔應該將海魚養殖企業排拒在外。

為咗全面協助業界紓困，度過時艱，洪雯建議政府檢視「緊急救援基金」機制，適當擴大受助範圍，容許受影響嘅養魚戶以公司名義申請。