逾80商場延長開放時間直播英超　搞海濱夜市　復辦維園戲棚

政府今晚(14日)在西九文化區宣布「香港夜繽紛」活動，包括超過80個商場會播放英超以及亞運賽事，並將會相應延長開放時間，並舉辦海濱夜市，復辦傳統活動如大坑舞火龍，博物館延長開放時間等。

當局表示，希望疫情後能夠刺激市道，又承認本港消費力需要時間才能恢復，晚上出街的人少，夜晚9時幾街道已比較靜，不少商場關門令市民選擇少，夜繽紛希望能有多些消閒美食等讓市民晚上多些娛樂，讓晚上市道暢旺些。

夜繽紛活動主要包括，超過80個商場會播放英超、杭州亞運賽事直播、國際搖滾音樂節、戶外露營夜以及電影晚會等活動，並相應延長開放時間；市民可以用優惠票價坐開蓬巴士，行走夜間特別路線；旅發局會推出「品味全城計劃」介紹本地的餐廳及酒吧，部分人氣餐廳並推出優惠餐單；研究提升地舖街舖，如廟街、女人街及花園街的特色；

另外，觀塘、灣仔及西環3個海濱將舉辦夜市活動，包括音樂表演、文創活動等，全港18區河畔亦會由地區舉辦相應活動讓居民參加；戲院推出夜場購票優惠、香港藝術館、科學館及太空館和大館等將推出博物館夜遊體驗，並相應將時間延長至晚上10點；大館在未來6個月會有不同晚間文化表演和藝術。

因疫情停辦的大型活動會陸續復辦，包括美酒佳餚巡禮、中秋節會有大坑舞火龍、維園彩燈會、戲棚粵劇表演；10.1會恢復煙花匯演、萬聖節主題樂園延長開放、香港繽紛冬日巡禮和戶外除夕倒數、年宵夜市恢復乾貨攤位，亦會有農曆年花車巡遊等。

港鐵亦會推出乘車優惠，推廣期內晚上10時30分後乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士5次，即可獲得1次免費本地車程獎賞。領展在中秋及10.1期間旗下的樂富廣場及天瑞商場，將舉行3場「領展Link Up夜派對」，讓市民免費觀賞多齣本地話題電影，同場亦會舉辦猜燈謎活動，設有攤位遊戲及免費派送小食，又會聯同商戶提供夜市餐飲消費優惠。另外，顧客於優惠期內，晚上7時後在41個指定領展商場消費滿50元，可享一小時免費泊車優惠等。

被問到會否擔心夜繽紛只是曇花一現，經濟效益有限。當局表示，此次活動需要各界幫助 ，服務推層出，會與區內保持溝通以及商討，不斷優化，希望越做越貼心。對於現時不少商場食肆都已面對人手不足問題，但仍有配合夜經濟延長營業時間，當局表示已與商場聯繫，有信心做夜些，亦不是晚晚做，而當局早前推出優化補充勞工計劃，相信幾個月內見到效果。

對於當局為何不推出夜間消費券，是財務上還是技術上做不到？當局則回應指活動已匯聚全社會力量，商場港鐵等已推出不同優惠，而消費券所需開支不少，需要平衡，希望大家諒解。