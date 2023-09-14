次季港人總收入7869億元　按年升4.2%

政府統計處今日(14日)公布，今年第2季的本港本地居民總收入較去年同期上升4.2%，至7,869億港元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,071億港元，按年升幅為4.4%。而第2季的本地居民總收入較本地生產總值多出798億港元，相當於該季本地生產總值的11.3%，主要是由於投資收益淨流入。而扣除其間價格變動的影響後，今年第2季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升0.2%，而本地生產總值在同季實質上升1.5%。

該季的香港初次收入總流入為5,852億港元，較上年同期顯著上升16.1%，相當於該季本地生產總值的82.8%。與此同時，二零二三年第二季的初次收入總流出亦較上年同期顯著上升18.7%至5,054億港元，相當於該季本地生產總值的71.5%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升7.8%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得0.2%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加，而本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益減少則抵銷了大部分的升幅。

而本港初次收入總流入的最主要來源地繼續是中國內地，佔當季總流入的40.5%。其次是英屬維爾京群島，佔17.4%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在第2季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的36.6%及21.6%。