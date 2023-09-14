政Whats噏：落後星洲電子政府　邱達根話港智方便要急起直追

邱達根(右二)同黃錦輝(左一)聽取有關Singpass嘅發展。

香港同新加坡向來都係競爭對手，同時又係參考對象，城中唔少政界人士都會組團去彼邦考察，睇到人哋嘅好，同時當然睇到自己嘅差，例如「智方便」。

香港創新科技界近日組團考察新加坡，同行嘅包括業界議員邱達根(Duncan)，同埋身兼中文大學工程學院副院長嘅議員黃錦輝。Duncan喺社交平台貼文，話日前去到新加坡政府技術局(GovTech)交流，喺對方講解中得知Singpass係新加坡國民嘅數碼個人身份證明，可以用嚟登入所有新加坡政府網站，申請各項公共服務，甚至係註冊公司、交稅、簽署合同買賣交易、申請私人銀行服務等，覆蓋率達97%之高。了解Singpass發展之後，Duncan不禁話香港雖然都有推出「智方便」，可惜使用率偏低，睇嚟有必要急起直追。

其實港府曾預計2024年政府服務可以全面電子化，2025年前更可以推動所有政府部門採用「智方便」提供一站式服務，實現「一網通」目標。但係過往唔少議員都對「智方便」有好大意見，不但下載率低，部分議員話「智方便」嘅登記同驗證程序繁瑣，所以批評「智方便」係「至唔方便」。落後咁多，唔知點追呢？