政Whats噏：街市現代化不似預期　郭偉強冀成青年創業立足點

為求市民可以喺更舒適嘅環境買餸同便利攤販營商，食物環境衞生署轄下嘅公眾街市正進行現代化計劃。然而作為計劃嘅頭炮，翻新後嘅香港仔街市未如預期，議員郭偉強更形容係「出閘脫腳」，要求當局盡快改善，冀公共街市可以成為青年創業，以及小本經營者謀生嘅立足點。

話說上屆政府推出為期10年嘅「街市現代化計劃」，而香港仔街市翻新後喺今年5月重新啟用。郭偉強引述當年文件，指街市現代化，目的係引入新管理模式，提升市民購物體驗，同時為公眾街市注入新動力，意思就係旺丁旺財。但現實係翻新後嘅香港仔街市，唔少販商都抱怨客流少、租金貴、冷氣費驚人，而街巿件設施又錯漏百出，開張無幾耐就冧天花、壞𨋢同塞渠等，諸多事故令人出乎意料。佢話後來雖然加大廚房煙罩、改修斜台避免運貨翻車等措施，但距離滿意仍有一段距離。

郭偉強話香港仔街市作為現代化計劃嘅標竿，實在不容有失，然而出閘脫腳，形象可謂刻骨銘心。日前佢聯同販商代表，與環境及生態局及食環署會面，提出改善建議，希望公共街市成為青年創業，小本經營者能夠謀生同立足。佢話部門都好重視今次會面，話新嘅管理模式仍然係探索階段，將與管理承辦單位加強工作，仔細研究及跟進。