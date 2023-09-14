夜繽紛措施難帶動本港經濟　活動炒冷飯效果成疑

政府今(14日)在西九文化區宣布「香港夜繽紛」活動，有議員認為難以帶動本港夜間經濟，而當中不少均是過往已有的活動，有學者批評是「炒冷飯」，實質效果成疑。

議員田北辰對有關措施表示不滿，認為只是呼籲市民晚間出來走動，而非帶動本港經濟。他要求港鐵、巴士等提供晚間乘車半價優惠，以帶動人流。同時當局應與商場業主商討，推出晚間消費券，實質做法可以是市民必須前往商場排隊領取商場消費券，每人限取一張，並在同日進行消費。至於推出多少，金額多少，田則認為可由政府考慮，「睇餸食飯」，如此一來才能刺激本港夜間經濟。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，夜繽紛提及的活動大多是過去已有的，屬於「炒冷飯」，相信難以「谷起經濟」，舉例大坑舞火龍，10.1煙花等均不是新活動，而且只是一年一次，認為當局並沒有花心思吸引本地市民或者遊客，以帶旺經濟，可以說是換湯不換藥，「舊酒舊瓶」。他又提到，不少活動亦難以實行，舉例廟街女人街等，早已今非昔比，大不如前，但今時今日才提出研究提升特色，根本後知後覺，亦沒有實質的建議，相信難以做到，最終可能只是「嗌下口號」。