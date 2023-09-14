7月訪日港人回復疫前水平 日領使：在港日食肆仍大排長龍

日本於今年8月底開始排放核污水，港府隨即禁止當地10個都縣水產品進口。日本駐港總領事岡田健一出席日本文化活動時表示，7月訪日香港旅客人次接近22萬人次，已恢復至疫情前水平，並感激港人未有因為核污水排放而拒食日本菜，本港的日本餐廳仍大排長龍，期望所舉辦的活動能鞏固日本和香港之間的關係。

岡田健一今日（14日）出席「日本秋祭in香港」表示，香港是日本極為重要的合作夥伴，彼此有着極緊密的經濟、人員、文化交流，接近1,400間日本企業選擇在香港發展，享受着本港高效率的優勢及公平公正的營商環境。

他續指，日本至今仍是深受港人歡迎的海外旅遊目的地，而於7月，訪日的本港旅客接近22萬人次，已經回復至疫情前。他又提到，現時本港有近1,400間日本菜餐廳，部分至今仍大排長龍。他對香港人熱愛到日本旅遊、食日本菜，那個「熱愛日本的心」深表感激。

今屆日本秋祭涵蓋超過100項活動，為期約2個月，活動覆蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流，例如將於下周六舉辦茶道工作坊；香港日本料理店協會將於維多利亞公園主辦一連兩日的秋日祭典，設美食攤位、小遊戲、及豐富多彩的舞台表演活動等。

多個日本團體及香港日本料理店協會於昨在中環街市設置攤位，舉辦日式「快閃夜市」，向市民介紹日本的美酒佳餚，以及觀光資訊，香港花式劍球協會亦同場舉辦劍球體驗工作坊。