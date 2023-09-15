《東呼即應》首集即助市民解困　人氣高企受網民熱捧

東網全新節目《東呼即應》前晚(13日)首播後旋即引起市民高度關注，頭炮主題為柴灣停車場遭受黑雨後水浸，逾30輛車受波及，節目主持人及一眾工作人員親身到事發車場了解實況，聆聽多名苦主心聲，亦即時與車場職員對質為苦主爭取合理賠償。節目甫播出隨即發揮強大效用，涉事停車場隨即回應，並與車主商討賠償事宜，提出包括免除部分月租費用等補償方案。至於節目後半部的社會熱話環節，兩個題材更長期位於東網最高瀏覽量的頭10位，主持人描繪執法人員工作的環節深受市民關注，瀏覽量突破11萬人次，而豉油有不明物體的部分也成焦點，證明《東呼即應》號召力強勁，歡迎市民踴躍報料。

《東呼即應》首集節目經由多名主持、記者、攝影師及剪接部同事攜手合作，炮製長逾12分鐘的精彩視頻新聞，一步一步解說本港早前經歷的世紀黑雨，對柴灣市政大廈停車場造成的水浸場面，主持人陳雪燕親身到受災現場感受苦主的慘況，雙腳不惜沾滿污泥，更果敢地與突然出現的停車場職員對質，為苦主申張工義不遺餘力。節目首播後隨即引起社會熱議，視頻觀看次數突破3萬，有超過200人在東網視頻的頁面點選「勁好睇」，其餘「多資訊」、「堅精彩」及「夠豐富」都分別獲得超過50人點選，證明反應熱烈，獲不少網民追看。

節目不但贏得網民青睞，更立即發揮第四權功效，涉事停車場在節目出街後隨即回應，與一眾苦主商討賠償事宜，分4個階段與車主開會，有車主透露停車場提出包括免除由水浸當日起至月尾的租金等方案，車主仍會為愛驅據理力爭，同時都反映《東呼即應》聲勢強勁，東方一呼，各界即應。

不但為民請命的主題收到極大回響，節目後半段的社會熱話環節，亦深受網民追捧。主持人占美及仙迪以風趣幽默方式演繹早前執法人員追捕疑犯時「一仆一碌」的情況，引來海量市民追看，記者將該段分享節錄而成的即時新聞，長期高踞東網最高瀏覽量首5名，單計該新聞已有逾11萬網民關注；而另一段關於豉油樽內出現「不明物體」的新聞，瀏覽量也突破10萬，數據充分反映兩篇報道的熱度並駕齊驅，不分軒輊。

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