旺角反罪惡掃黃冚毒窟　拘23男女

旺角區執法部門於昨日(14日)在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。行動中，人員共巡查21間場所，截查375名男子及357名女子。其中人員在奶路臣街一大廈搗破一個懷疑賣淫場所，總共檢獲4支漱口水、33個未使用的避孕套及約7,000港元現金。該場所內1名48歲姓張男子涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」及「管理賣淫場所」被捕。另外8名內地女子(27至36歲)，則涉嫌「違反逗留條件」被捕，當中1名35歲女子亦因「未攜帶身份證明文件」被捕。

另外，人員亦於上海街一大廈搗破一間懷疑毒窟，拘捕1名52歲姓陳女子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」。另外12名男子及1名女子(32至68歲)，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，當中1名35歲男子亦因「未攜帶身份證明文件」被捕。行動中人員亦在該單位內檢獲一批證物，包括約64克懷疑海洛英、約1,000港元現金及一批懷疑用作吸食毒品的工具等。行動中，檢獲的毒品市值約56,000港元。

此外，人員於西洋菜北街一間酒吧拘捕1名34歲姓歐男子涉嫌「未攜帶身份證明文件」。所有被捕人現正被扣留調查。