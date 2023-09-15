中國廣播民族樂團重臨香港獻技　奏出中國民族管弦樂魅力

睽違18年，蜚聲海內外的國家級樂團「中國廣播民族樂團」將於下月重臨香江，為康樂及文化事務署舉辦的「音樂盛會二○二三」獻演2場音樂會，分別於下月24日在香港文化中心，以及下月25日在荃灣大會堂舉行，盡展中國民族管弦樂的魅力。

首場音樂會由樂團藝術總監兼首席指揮彭家鵬執棒，聯同多位聞名中外的獨奏家傾力演出，包括樂團名譽首席姜克美、原琵琶首席陳音、打擊樂首席馬里、中胡首席楊柳和嗩呐首席周藝翔。他們將帶來多首已故傑出指揮家兼作曲家彭修文膾炙人口的原創或改編作品，包括《豐收鑼鼓》、《月兒高》、《喜豐收》、《二泉映月》、《春江花月夜》和《大姑娘美》等。第2場音樂會，客席指揮陳燮陽將聯同姜克美、唐俊喬和于紅梅攜手演繹多首來自內地當代作曲家的作品，包括《節日序曲》、《夜深沉》、《飛歌》和《紅梅隨想曲》等；樂團亦會帶來著名填詞人陳蝶衣作詞的名曲《南屏晚鐘》、《情人的眼淚》、《我有一段情》和《春風吻上我的臉》。

首場中國廣播民族樂團音樂會於10月24日晚上8時在香港文化中心音樂廳舉行，票價分200港元、280港元、360港元及440港元。第2場音樂會於10月25日晚上8時在荃灣大會堂演奏廳舉行，票價分200港元、260港元、320港元及380港元。

中國廣播民族樂團成立於1949年，為中國廣播藝術團下屬的5個分團之一。樂團率先確立和奠定了以弓弦、彈撥、吹管和打擊樂為基礎的中國民族管弦樂隊基本架構，此模式亦被國內外許多民族管弦樂團廣泛參照。樂團培養和造就了眾多享負盛名的指揮家、作曲家及演奏家，亦曾先後出訪70多個國家和地區，積極與世界各國作文化交流和建立友誼。