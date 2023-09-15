東方日報A1：8區揭173豪宅犯禁　僭建炸彈幢幢驚心

世紀暴雨揭示富豪獨立屋僭建醜聞，事件完全反映負責把關的屋宇署失職並失魂，任由權貴肆意霸佔官地胡亂開墾。有土地研究機構揭發在全港8大較多獨立屋地區，包括半山、九肚山及南區等，出現官地任霸情況；根據衞星圖及核對公開資料發現有很多政府官地被霸佔及開墾，初步估計有多達173間獨立屋出現疑似犯禁有僭建；以屋苑計算，紅山半島更屬「重災區」。僭建炸彈幢幢驚心，機構促請當局全面檢視現有獨立屋違規情況。

自發生紅山半島僭建事件後，本港獨立屋的違規僭建情況備受公眾關注。而日前本土研究社根據衞星圖及核對政府的公開資料，整理了全港8大較多獨立屋的地區的地權狀況，包括半山、九肚山及南區，發現全港至少有173間獨立屋有霸佔官地僭建的情況，為紅山半島現有數量的約8倍。若以屋苑計算，紅山半島僭建情況最嚴重，有21間豪宅被發現有僭建物。本土研究社成員陳劍青昨日在一個電台節目表示，事件反映獨立屋霸佔官地及開墾，不但涉及違規，亦可能涉及令斜坡出現不穩，認為當局要檢視全港有多少間獨立屋，出現霸佔政府土地及開墾的情況。

陳又表示，當中如大潭玫瑰園、清水灣飛鵝花園、西貢雅都花園、九肚山金鞍花園和大埔海景山莊等，幾乎整個屋苑所有獨立屋均涉嫌霸佔官地。至於深水灣深水灣道61至63號、清水灣銀巒道Bougain Villa Gardens等，就涉嫌多戶霸地共享僭建公園。

與紅山半島位處同一山頭的玫瑰園則普遍有獨立屋侵佔官地斜坡，涉破壞地質結構。另外，本報早於2013年已揭發摩星嶺趙苑有明顯疑似霸佔官地作私人泳池情況。陳指，其機構於2017年亦曾發表報告指出相關問題，而是次研究發現該官地仍明顯有人使用，反映當局未有執法，推算涉事官地被霸佔至少長達22年。

本土研另一成員黃肇鴻指，是次研究只納入明顯誇張疑似霸地的情況，亦未檢視全港所有獨立屋，故認為數字只是冰山一角。他質疑，地政總署在一早擁有相關資料，惟一直未有重視霸佔官地問題，紅山半島事件揭露霸佔官地僭建的危險性，該署應主動檢查獨立屋的違規狀況，並追討有關租金。

發展局局長甯漢豪表示，針對紅山半島部分屋宇有僭建，當局稍後將有大規模巡查行動。至於會否巡查全港私人屋苑，她強調要實事求是，當局執管工作向來以風險為本，她希望市民守法，否則發生事故，或者被港府發現，必定會依法追究。

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