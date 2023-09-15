教大加重師訓生道德培訓　操守紀錄擬留成績表

教育大學校長李子建本月正式上任，他接受傳媒訪問時表示，教大未來發展將加重準教師的道德操守培訓，並推動國安教育；另正考慮要求向教大教育課程生提供實習的相關中小學，為該批實習教師的品行評分；同時若學生在學期間言行不妥，有關情操守紀錄將反映於畢業證書及成績表上，或影響畢業後投身教育界。

李子建表示，教大會在教師培訓課程中增加教師操守相關元素，例如提醒「什麼可做、不可做」，並要求學生要在課程及實習場景中反思。他續說，將提出與學校合作夥伴合作，當學生到中小學實習時，學校校長或資深教師可以參與實習教師評鑑，當中回饋方式或以分數反映，評估內容包括實習生是否理解教師應做及不應做什麼，以及是否知道什麼是理想的教師等。

李子建指，學生若未能達到品格要求會有後果，若學生行為不妥當，有關情況將反映於畢業證書、成績表上，不過有關想法仍在商議細節，當中具體的影響仍要在機制上研究。至於如何界定道德操守，李說難逐一情境解說，暫時只關注學校場景的事；而將來又會否影響學生投身教育界，李亦未有正面回應，僅強調社會對教師有很高的道德及行為要求，又反問「如果私德有不清楚，學校還夠不夠膽請？」

過去反修例事件有不少大學生被捕，李子建指八大校長會已同意協助有關學生更生，讓他們繼續學業。不過，畢業後能否當教師，他則強調「權在教育局，不在教大」，教育局才能夠決定老師註冊或不被註冊事宣。此外，李亦透露，教大將加強國安教育，包括會以跨學科進行，以及成立「國家安全與法律教育中心」，支援相關課程，由曾任職城大法律學院的顧敏康教授領導。