網絡紅人「龍心」被控選舉舞弊及企圖欺詐　押後至11.10再訊

網絡紅人「龍心」林克霖參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉，之後涉嫌將接受面部護理的逾3.1萬港元開支列入為選舉開支，遭廉政公署控告選舉中作出舞弊行為及企圖欺詐兩罪，今（15日）被押解往東區裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，法庭把案押後至11月10日再訊，以便控方繼續調查。被告准以3萬港元現金保釋，期間不可離港，不得接觸控方證人，每星期到警署報到一次。被告申請取回手機，控方表示正調查其他控罪，裁判官認為手機與調查有關連，拒絕被告申請。

46歲被告林克霖，報稱無業。他被控於2020年9月29日，在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即在根據第554章《選舉舞弊及非法行為)條例》第37條提交的選舉申報書內，作出他明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即該林克霖曾因接受面部護理而招致合共港幣31,200元的選舉開支。

他另被控於同日，籍作欺騙，即向選舉事務處訛稱，他曾在2020年立法會換屆選舉中招致合共港幣31,200港元的選舉開支，即面部護理的費用，並意圖詐騙而企圖誘使該選舉事務處作出一項作為，即付款以結清該選舉開支的申索，而導致該林克霖獲得利益，或該選舉事務處蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC2050/2023