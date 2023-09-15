中西區皇后大道西桂香街重建刊憲　10.16或之前可提上訴

市區重建局去年12月宣布展開中西區皇后大道西／桂香街發展項目，市建局宣布今日（15日）獲發展局局長授權進行該項目並已刊憲。項目地盤總面積約1,300平方米，將提供約8,950平方米的住宅樓面面積，可建約180個住宅單位。根據《市區重建局條例》，若有對項目提出反對的人士不滿發展局局長授權市建局進行項目的決定，可於今年10月16日或之前，向上訴委員團秘書提交上訴通知書提出上訴。

項目在去年12月2日開展，並隨即展開為期兩個月的項目公布期，諮詢公眾意見，諮詢期間市建局收到一般意見及反對意見的陳述書。而發展局局長在考慮市建局呈交的項目、任何沒有撤回的反對書及意見、市建局所作的相關評議，以及對因實施本項目而可能會帶來的影響作出的評估後，決定授權市建局進行本項目。《市區重建局條例》的安排完成全部上訴程序後，將向項目內的業主發出收購建議，並向合資格的租客提供特惠津貼或安置安排。

市建局表示，項目將與毗鄰市建局的崇慶里／桂香街發展項目發揮協同效應，兩個項目的休憩空間連同崇慶里兒童遊樂場，將在重建完成後融合為一個面積約1,000平方米的一體化綠化休憩及康樂設施，供公眾享用，以改善區內休憩空間的連接性和步行環境，為社區帶來更大的裨益。