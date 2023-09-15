「港昔旅遊」展覽今起推出 費用全免帶你遊歷舊香港

尋祕探究，歷史迷絕不可錯過！政府檔案處歷史檔案館今日（15日）推出本年度的專題展覽──「港昔旅遊」，介紹昔日香港的各種生活面貌，費用全免。展覽展出一系列1950至80年代與旅遊資訊相關的精選館藏，內容圍繞「觀光與風貌」、「購物天堂」、「美食天堂」和「城中盛事」4個主題，讓公眾探索當時來自世界各地旅客在香港的豐富體驗以及各個好去處。

「港昔旅遊」展覽帶領觀眾由旅客的視角，重新探索香港各方面的獨特之處，包括不少在1960年代相繼落成大型購物商場資料照片；避風塘舢舨、海上食府、大牌檔和中式餐館等本地人和旅客對香港美食的共同回憶；龍舟競賽及亞洲藝術節等精彩盛事，展現香港集傳統與現代於一身的特色。

歷史檔案館歡迎公眾由今日起親臨觀塘香港歷史檔案大樓2樓展覽廳，觀賞超過70件精選館藏。展覽廳入口處另設有主題布景板，讓觀眾「打卡」，又歡迎觀眾領取「展覽通行證」小冊子，以豐富展覽體驗。展覽廳逢周一至五，上午9時至下午5時45分（公眾假期除外）開放，免費入場。