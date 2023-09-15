搗4宗「猜猜我是誰」電話騙案　拘5人包括未成年人士

執法部門昨日（14日）在新界南區拘捕5名(12至29歲)涉及「猜猜我是誰」電話騙案的男女，當中4人未成年，案中4名(73至85歲)受害人共損失約28萬港元。

荃灣區昨日接獲1名78歲老婦報案，指周三(13日)中午在荃灣住所接獲懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，訛稱被捕要求她交10萬港元「保釋金」，騙徒即日登門收取款項。但騙徒竟食髓知味，再要求婆婆昨日(14日)早上繳交更多「保釋金」，她打電話向兒子求證後，懷疑受騙報案求助。人員接報後迅速到場埋伏，成功拘捕一名登門收取騙款的29歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

另外，沙田區昨日亦接獲2名女子的報案，同樣指接獲與上述內容相似的騙徒來電。其中一名85歲婆婆，向騙徒繳交10萬港元騙款後，騙徒亦要求她繳交更多金錢。人員隨即作出埋伏，在事主住所附近拘捕2名分別15及12歲的男童，涉嫌 「企圖以欺騙手段取得財產」。

另1名82歲老婦接獲電話後，即刻致電兒子求證，人員其後在事主住所附近，拘捕前來收取騙款的1名14歲女童及1名17歲少年。經深入調查及分析，相信該名14歲女童除涉及上述案件外，亦疑參與另一宗在9月中旬發生於粉嶺區的同類電話騙案，73歲老翁先後向騙徒交出5萬元及3.2萬港元「保釋金」。被捕人現正被扣留調查。