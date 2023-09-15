香港仔魚市場反走私　檢值1100萬元貨包括活龍蝦

海關有組織及罪案調查科聯同港口及海域科，昨晚(14日)在香港仔一帶進行反走私行動，當晚大約9時半，關員留意到有數名男子在香港仔魚市場海旁的裝貨區附近徘徊，而岸邊地上亦有大批可疑貨物。其後，一艘無亮起航行燈的快艇駛至，該批男子便將貨物搬上快艇。關員見時機成熟，立刻採取行動，惟對方察覺事敗後，隨即跳上快艇，高速往南面海域逃遁。

海關預先埋伏的高速截擊艇即時出動追截，見到該艘快艇繼續在無亮燈的狀況下 ，於南丫島下尾灣以時速超過45海里衝向南邊水界，高速截擊艇上的人員多次要求停船，但對方反而不斷加速，經一輪激烈追截後，最終穿越水界逃出香港。行動中，海關檢獲近1,600隻活龍蝦、一批貴價食材和電子產品，估計總值約1,100萬港元。案件仍在調查中，暫時無人被捕。

調查人員表示，十一長假期及中秋節臨近，可能增加內地對貴價食材的需求，不法分子因而鋌而走險，在市區進行走私活動。經大力打擊水路走私後，海關留意到不法分子不時轉換走私模式、時間和地點，以本案為例，走私分子將行動時間提前，借魚市場仍有零星運作的時段作為掩飾，試圖魚目混珠，逃避偵查。另外，案中快艇在缺乏航行燈照明下，於香港其中一條主要航道狂飆，人員譴責該等行為嚴重危害海上航行者的安全，強調海關會根據情報分析，持續加強執法，堵截一切走私行為。