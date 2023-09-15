28歲男疑O Camp連犯色戒被控非禮窺淫　今申保釋遭拒

一名女子於本月初在社交平台發文，指她在上月底參加香港教育大學其中一個O Camp，於營地浴室洗澡時，疑被一名男子偷窺。及後有其他女子陸續發貼指，疑遭同一名男子性侵。執法部門其後拘捕一名疑涉案的28歲男子，落案起訴他1項窺淫罪及2項非禮罪，案件上周六（9日）首次提訊，被告須還押至11月3日再訊。被告今（15日）於屯門裁判法院申請保釋覆核，經裁判官考慮後，駁回申請須繼續還押。

早前獲法庭頒布匿名令，代號 Y.L.H 的被告，分別被控1項窺淫罪及2項非禮罪。窺淫罪指被告於2023年8月28日，在大嶼山嶼南道䃟石灣香港基督教女青年會梁紹榮渡假村暗中觀察 事主X，而所處的地方，屬身處該地的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，或不理會X是否同意被觀察。

非禮罪則指，被告於同年8月27日在同一渡假村某室非禮事主Y；以及在8月23日在新界某地方路邊的私家車內非禮事主Z。

案件編號：TMCC 2032/2023