10.1煙花匯演時隔5年復辦　將發放逾3萬枚煙花　歷時23分鐘

相隔5年，10.1煙花匯演復辦，將於晚上9時在維多利亞海港上空舉行，今次匯演歷時23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船，一字排開，在9個發放點，營造800米寬、250高的煙花銀幕，合共發放31,888枚煙花，活動整體預算約為1,800萬港元。屆時將展現多個特色煙花圖案，包括有「心心『雙』印」圖案，彩色繡球煙花亦首次在港展示。

匯演共分為8幕，第1幕為「心心『雙』印」圖案，配樂為世間始終你好；第2幕為「Hello Hong Kong，Happy Hong Kong」，有「洋紫荊」在空中綻放；第3幕為「全力以赴、共創佳績」，寓意杭州亞運會，用上紅色閃爍煙花，寓意運動員在比賽場上為目標努力，閃閃發光，而「金、銀、橙」三色的煙花，比喻金、銀、銅獎牌；第4幕為「大同世界、一起進步」，充滿色彩斑斕的環形煙花，鼓勵大家放眼世界；第5幕為「勇於夢想、精彩人生」，出現的彩色繡球煙花是首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。第6幕展示「紅色五角星」被不同顏色組合的禮花彈伴着；第7幕為「積極創新、潛能無限」，以「遊星煙花」表演；第8幕有「大錦冠」、「錦棕櫚」等圖案，加上紅閃交替的璀璨煙花，有花團錦簇的景致。

今次首次以航拍和5G技術，市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，均可觀賞到煙花的精彩場面。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，此次是自從2018年以來再有煙花，響應香港夜繽紛活動，透過匯演振興本地消費和經濟，而市民對煙花反應良好，維港兩岸食肆和酒店亦收到不少查詢。富衞大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，希望有更豐富、多姿多采節目，希望今次煙花「帶個頭」、「第一炮」。

負責煙花的公司負責人毛偉誠表示3個躉船可發放250米的煙花，有高低層次。他也表示在籌備「真係有啲趕」，但並非「由0開始」，指自從有夜經濟概念出來後一路準備當中，而匯演正在按程序做。今次用躉船和浮船希望有創新，人手動用了20多個海上人員，估計總體人員約40個。他認為第1、2及6幕特別值得留意，因圖案較特別。