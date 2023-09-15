涉2019年太子及旺角站衝突　29歲接待員認罪9.29判刑

2019年8月31日晚上，有示威者在港鐵太子站及旺角站內懷疑施襲，又毀壞站內設施。其中兩名男子被指帶着雷射筆等物品參與其中，因而被捕及控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（15日）在九龍城裁判法院再訊。一人認罪，准保釋至9月29日判刑，以索取背景報告；一人不認罪，排期12月6日起受審。

認罪的被告是蔡朗賢（29歲，接待員）。他被控於或約於2019年8月31日，在油麻地港鐵站月台，無合法權限或合理辯解而攜3個能發出雷射光束的裝置。案情提及，當晚有人在港九示威，入夜後有示威者到港鐵站聚集滋擾，之後執法人員驅散，終截獲被告，當時被告帶有背囊，內藏涉案3枝雷射筆，另有黃頭盔、眼罩等。

同案被告是馬俊仁（27歲，售貨員）。他被控於同日同地，無合法權限或合理辯解，而攜有1個能發出雷射光束的裝置、1個錘子連1把摺刀、1把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。他不認罪，法庭排期在12月6日開審，預計審期2天，候審期間被告續准保釋。辯方透露，會爭議被告是否管有涉案物品。

案件編號：KCCC1430/2023