政Whats噏： 高才通子女入學　鄧飛：仍有收生壓力

數以萬計嘅境外人才來港，連帶其子女亦可以喺香港受教育，入讀官立、津貼及直資學校，表面上雖可紓緩學界面對嘅縮班殺校潮，然而身兼教聯會副會長嘅議員鄧飛就認為，唔少學校即使係多咗插班生，但唔代表縮班殺校嘅陰霾會一掃而空，尤其是招生上處於弱勢嘅學校，依舊面對收生不足嘅壓力。畢竟有得揀，國際學校同傳統名校先至係首選！

就截至7月底「高端人才通行證計劃」有3萬多宗申請獲批，而教育局亦容許佢哋嘅子女可入讀公營及直資學校。鄧飛喺社交平台貼文，指「高才通」計劃推出之前，早就存在各種人才輸入計劃，甚至來港修讀碩士課程者，都有機會將其子女帶到香港入讀官立、津貼、直資、私立或國際學校，幾乎乜嘢學校都可以入讀。之不過愈高級嘅人才，愈傾向將子女送去國際學校、直資名校或傳統名校，至於所謂banding弱嘅學校，招生上始終處於弱勢，咁就難怪紓緩學校收生不足，作用並無想像中咁大。鄧飛話就算依家疫後復常，唔少學校的確多咗插班生，但長遠而言，學生增長趨勢並唔明確，同時亦都唔係集於中一或小一呢個決定學校開班命運嘅年級。

儘管輸入人才嘅子女，未能形成免卻縮班殺校嘅及時雨，但鄧飛認為仍需盡力推廣本地DSE課程，讓來港嘅境外人才盡量選擇開辦DSE課程嘅學校，無理由為其他課程作嫁衣裳，一如內地家長選擇讓孩子赴新加坡留學，亦都係首選新加坡官校同新加坡課程。不過佢又補充，新加坡課程嘅國際化程度本來就好高，呢方面實在值得香港學習。

鑑於各類人才帶嚟嘅學生，都有各種多元化嘅教育需求，鄧飛主張推廣香港學校之時，亦唔好只提應試教育，應該將香港學校教育嘅整全面貌予以展示。佢話無論係訓育、輔導、領袖生訓練、全人發展、社工及教育心理學家專業支援、對SEN(特殊教育需要)學校嘅專業支援等，不僅全面覆蓋所有素質教育嘅範疇，而且係專業化支援，即係話每個門類負責嘅老師及其他專業人員都受過相關嘅專業訓練，唔係土法上陣。