3同志搞吸毒性愛派對其一猝斃　通緝犯冒認身份遭揭判囚82個月

3名男子疑於跑馬地一酒店房間內大搞吸毒性愛派對，當中1人疑吸服過多俗稱「G水」的迷姦水最終猝斃。另1人其後報案但因當時正涉其他案件被通緝，故盜用死者身份證並與他交換身份。執法人員調查期間一直不知交換身份之事，並以藏毒罪等罪拘捕他。直至兩日後進行「打指模」程序時始發現2人身份互換。人員亦拘捕另一名曾到過該酒店現場的人士，並在其家中等發現冰毒及G水等。該2人今（15日）於高院承認作出意圖妨礙司法公正行為及販毒等4罪，被暫委法官郭啟安判處監禁82個月及76個月。

法官指妨礙司法公正的控罪方面，認為被告行為愚蠢，因慌言必會被識破，至於有關毒品的控罪，因同時涉多款毒品，有加刑因素。兩名被告分別是莫志豪（36歲，運輸工）及林志得（39歲，銷售員)，莫與林同被控1項販毒罪，2人各被控1項藏毒罪，莫另被控1項作出意圖妨礙司法公正行為罪，2人均承認控罪，莫被判囚82個月，林則判囚76個月。莫過往有20項包括藏毒及盜竊等案底，於案發其間因涉藏毒及盜竊罪被通緝，林則有6次涉販運迷姦水等案底。

案情指，2021年4月17日晚上，執法人員與救護員接報到跑馬地一間酒店的房間處理有人昏迷的案件，當時莫志豪亦在房內。救護員證實昏迷人士已身亡，當人員向莫查詢時，他自稱是陳梓聰，死者才是莫志豪，並拿出2人的身份證，莫其後又戴上口罩。人員在房間發現小量冰毒及G水，並以藏毒罪拘捕莫。其後的兩日，人員向莫進行調查，其供出與死者同時租用位於銅鑼灣的酒店房間，人員在房內發現約8.6克冰毒及109克G水。莫又向人員稱與死者於同志網站認識，其後成為情侶。當日莫在跑馬地酒店與男友人阿K進行性行為，其間曾叫林志得到房間替他們把冰毒以針筒打入體內，林離開後，阿K則叫死者到房間一同進行性行為。

莫指死者進房後飲用約6毫升的G水後嘔吐，他則與阿K續性交，阿K及後先離開。莫其後曾外出，回房後發現死者昏迷最終報案；4月19日，人員替莫進行「打指模」程序，始發現莫一直冒充死者身份。莫解釋因他涉及其他案件正被通緝，故才盜取死者身份證冒充其身份。人員續查下於林志得位於荃灣的家中拘捕他，且在單位內發現約30克冰毒、小量搖頭丸及約5,500克G水。林亦供出他曾在尖沙咀租用一酒店房間，並藏有77克G水及小量冰毒。莫其後向人員承認，林的單位內之毒品是他購買並存放在該處並算轉售他人。

案件編號：HCCC 129/2023