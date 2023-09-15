迪士尼明起大搞萬聖節活動　部分日子延長開放至晚上9時

香港迪士尼樂園今日（15日）宣布，將由明日（16日）起至下月31日，大搞萬聖節活動「Disney Halloween Time」，活動期間部分日子樂園會延長開放至晚上9時。今年以迪士尼惡人為主題，當中有5大惡人焦點，包括「惡人大宅舞會」、「惡人舞動迪士尼」、「阿Jack怪誕大餐」、「米奇Halloween玩轉大街派對」及「萬遊Trick-or-Treat」。

重頭戲「惡人大宅舞會」，能再次看到《101斑點狗》的庫伊拉、《睡公主》的黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉等經典角色，而庫伊拉更會在壓軸登場時，演繹原創歌曲《Shine》，活動又會與觀眾一同互動，除有多個遊人「打卡」位外，更會安排惡人與觀眾一同行「Catwalk(走台步)」，相信能帶給觀眾全新萬聖節體驗。

而以5大惡人為主題經典歌舞劇「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演，則會以精彩視覺元素，加上懾人燈光效果和服飾設計，讓觀眾感受每位迪士尼惡人的獨特魅力。園區亦設萬聖節主題餐廳，餐廳內亦有怪誕角色人物教授客人一系列「怪誕用餐禮儀」。

萬聖節傳統活動「米奇Halloween玩轉大街派對」，可以見到不同的人氣迪士尼角色在巨型南瓜造型花車上鬼馬登場，相信大人小朋友均可享受驚險萬聖節氣氛！