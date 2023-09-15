夜繽紛啟動禮驚現白獅　網民譏似辦喪事「大吉利是」

東網全新節目《東呼即應》日前首播後一嗚驚人，旋即成為全城關注焦點所在，報道的瀏覽量節節上升，獲好評。《東呼即應》題材網盡大小城中熱話，政府為刺激市道，近月大搞「香港夜繽紛」活動，務求搞旺夜市，不過前日(14日)所舉行的啟動禮上現身的醒獅，卻被指貌似喪事才會用上的「白獅」，亦稱「喪獅」，網民笑爆「大吉利是」，政府則解畫指是螢光獅子，新一集《東呼即應》亦探討這則全城熱話。

政府宣布「香港夜繽紛」活動，包括超過80個商場會播放英超以及亞運賽事，以及將會相應延長開放時間，並舉辦海濱夜市，復辦傳統活動如大坑舞火龍，博物館延長開放時間等。措施成效拭目以待，惟不少聲音指，當中的活動其實過去已有，例如大坑舞火龍、10.1煙花活動等，批評當局並無花心思吸引本地市民或者遊客。亦有批評指現時才推出措施，是後知後覺。

而日前「香港夜繽紛」活動的啟動禮更可謂是出「獅」不利。啟動禮上，財金官員為表演醒獅進行點睛儀式，詎料一眾網民驚見獅子全身「白孱孱」，甚感「大吉利是」 ；亦有網民質疑該獅似足喪事所用的「白獅」 ，亦稱「喪獅」。雖然有人解畫指，該獅實為「銀獅」，惟晚上看來確實容易令人誤會。

其實根據政府的 「非遺」網頁介紹，在喪葬儀式中醒獅數目必須屬單數，獅隊一般出動一隻或三隻白獅，而昨點晴儀式卻出動一隻白獅。有官員解釋，該獅子是螢光獅子，若有人聯想至其他只能「一笑置之」。

《東呼即應》節目推出以來深受歡迎，反應熱烈，更立即發揮第四權功效，東方一呼，各界即應。為民請命的主題收到極大回響，節目後半段的社會熱話環節，亦深受網民追捧。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。