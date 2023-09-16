發展局保育辦下月舉辦古蹟遊　免費導賞10大綠化古蹟歷史建築

發展局文物保育專員辦事處將於今年10至12月期間，舉辦「2023古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，提供免費導賞團實地介紹10個與綠化及園境相關的法定古蹟和已獲評級歷史建築。

古蹟周遊樂由今年10月1日至11月30日，在以下10個法定古蹟和已獲評級歷史建築舉行免費導賞團，名額先到先得。相關地點包括牛棚藝術村(前馬頭角牲畜檢疫站)、茶具文物館(舊三軍司令官邸)、綠匯學苑(舊大埔警署)、衞生教育展覽及資料中心(前威菲路軍營第S4座)、香港文物探知館(前威菲路軍營第S61及S62座)、何東夫人醫局•生態研習中心(何東夫人醫局)、鯉魚門公園第7座、第10座及第25座(舊鯉魚門軍營第7座、第10座及第25座)、香港青年協會領袖學院(前粉嶺裁判法院)、薄鳧林牧場(舊牛奶公司高級職員宿舍)、林邊生物多樣性自然教育中心(林邊屋)

巡迴展覽則由10月1日起，至12月29日，先後在灣仔入境事務大樓一樓大堂、荃灣荃新天地二期高層地下中庭、香港仔公共圖書館、牛池灣公共圖書館、銅鑼灣時代廣場有蓋廣場、新蒲崗公共圖書館、元朗公共圖書館、上水公共圖書館、油蔴地公共圖書館、屯門公共圖書館、荔枝角公共圖書館、南葵涌公共圖書館，以及藍田公共圖書館等地舉辦。

活動小冊子將於上述法定古蹟、歷史建築、展覽場地和以下地點免費派發：孫中山紀念館、香港文化博物館、香港藝術館、香港海防博物館、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、三棟屋博物館、元創方、東華三院屬下的廟宇、香港旅遊發展局位於尖沙咀和香港國際機場的旅客諮詢中心、香港國際機場旅客服務中心，以及第一至四期「活化歷史建築伙伴計劃」下12個活化項目地點。