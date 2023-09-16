尖沙咀文化中心設「月亮製造機」　與市民光影互動歡度中秋

中秋佳節將至，康樂及文化事務署即日起至下月8日在香港文化中心露天廣場的水池，展出互動光影裝置「月亮製造機」，隨周遭人流投射出不同形態的月亮，為癸卯年中秋綵燈會揭開序幕。該裝置的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節(29日當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時。

「月亮製造機」由本地團隊一口設計工作室打造，4位成員包括張國麟、梅詩華、孫舒雯及黎雪慈，團隊在香港文化中心露天廣場水池設置互動光影裝置，透過塑像及感測科技營造各種光影效果，裝置顏色會因應附近人潮多寡而轉變。市民可從裝置欣賞到不同形態的月亮。但康文署呼籲，為免人多擠迫，巿民可選擇中秋節正日以外的日子前往觀賞。

除了「月亮製造機」外，癸卯年中秋綵燈會將於本月23日至下月2日期間延伸至維多利亞公園、沙田公園和屯門公園舉行，展示不同主題的璀璨綵燈，綵燈會在特定日子另備有豐富節目，包括舞台表演、中國傳統手工藝示範和本地師傅即場示範非物質文化遺產項目等。