柴灣利民會受水災重創　維修費昂貴求助社署遭冷待

黑色暴雨令重災區柴灣滿目瘡痍，東網記者在洪水退卻後到場視察，發覺不少地方出現路陷，街道商舖遺下水浸痕迹。當中最令人瞪目結舌的是位於新翠花園地下的一間職業復康服務中心，洪水衝毀兩重防煙門，湧進工場將家具電器通通淹沒，現場有如災後遺址，水位深至1.6米將電箱浸壞致中心停電，烏燈黑火下泥濘滿布，連清潔公司亦以安全為由拒接清理工作。該機構估計重新裝修需逾1,700萬港元，惟向社署求助卻遭冷待，憂慮令殘疾人士無寄託之地，加劇照顧者負擔。

柴灣環翠道在黑色暴雨生效當晚山洪暴發，洪水由上而下傾瀉，不但令道路成澤國浸淹汽車，位於「漏斗」位置的利民會職業復康服務中心更成重災區。面積達1.2萬平方呎的工場，水災過後烏燈黑火，傳出陣陣「酸餿」味，在微弱燈光照射下，從入口到工場中心，盡是被泥水沖走的木枱及椅子，有垃圾桶被洪水推至近入口的走廊，多張辦公轉椅被推倒在地，沾有一層污泥，而近入口的牆上留有約1米高，顯示當時水位痕迹。

而在工場位置有大型風機被洪水沖跌並擱在地上，數十張長逾2米的工作枱東歪西倒，有放在卡板上，會員辛勞包裝好的多箱牛奶竟「漂浮」至職員辦公室附近；而職員工作的位置亦難幸免，有放在辦公桌上的電腦主機被浸壞；工場的貨物及電器傾滿一地，廚房內有雪櫃被推倒，食材滿地，雞蛋被沖跌在地上，散發陣陣怪味。

身穿水鞋及頭盔的利民會高級經理周穎聰帶記者視察，指出通往後門的斜道加強洪水衝擊力，幸好洪水來襲的一晚中心已關門，否則勢會造成人命傷亡。而洪水直接撞毀兩重木門，湧進工場一刻最高水位達到1.6米，淹沒電標房導致停電，工場內漆黑一片，職員無力清理，曾向多家清潔公司查詢亦遭對方指潛在風險而拒絕承接工作，而社署就指租了地方後不負責內部情況，未有派員視察。他深感無奈也慨嘆200多名會員頓失工作寄託，只能在家生活，也會加劇照顧者的負擔，盼當局協助中心盡快修復重開。

利民會總幹事馮祥添指，初步評估受災後的中心要報廢，若需重新裝修及重置設備，最少需要1,700萬港元，而機構只為部分家具電器購買保險，即使獲全額賠償也只有數百萬元，與需要修復的資金相去甚遠。而目前無法預測工場需暫停多久，亦非職員本身能應付，需要政府支援，估計至少需時2至3個月，而中心以往都遭遇多次水浸，盼當局能另覓服務地點，改善工場環境及保障會員安全。

社會福利署發言人指，得悉約10個受資助的福利服務單位因黑色暴雨引致設施受損，已向有關機構了解情況，並會提供所需協助。在這些服務單位當中，除了利民會新翠實業社須暫停服務外，其餘的服務單位在進行清理/維修或作出特別安排後，可繼續為服務使用者提供服務。就利民會新翠實業社的情況，社署正與機構保持緊密聯繫，並提供適切協助，包括協助機構聯繫區內的合適處所，讓機構可繼續維持服務。