國際航空學院見習機師培訓課程　首周接近20個申請反應理想

為有志成為民航機師的青年提供多一個實踐夢想途徑，香港國際航空學院本周起推出全新見習機師培訓課程。運輸及物流局局長林世雄今日(16日)撰寫網誌時表示，課程不足一星期已接獲近20個申請，反應理想。

林世雄說，學員會先在香港國際航空學院完成為期半年的理論課程，然後到海外進行約8個月的飛行培訓，最後回港進行兩星期的多機組成員協作課程。通過考核後，便可取得民航處發出的商用飛機飛行員執照，畢業生有機會直接入職二副機師職位。而學員完成地面理論課堂前，更有機會獲安排到三間本地航空公司進行初步面試，甚至獲得航空公司有條件聘用。

除了推出見習機師培訓課程外，香港國際航空學院最近更榮獲國際航空運輸協會認證，成為授權培訓中心，是繼今年5月後再一次獲國際航空組織肯定，充分證明香港國際航空學院於航空業培訓及發展的優勢。

林續指，為配合香港國際航空學院的長遠發展，機管局計劃為它興建永久校園及宿舍，屆時航空學院可擴大招生，吸引更多來自大灣區、內地各省市及海外的新生，亦有利於吸納世界各地的師資，對於發展香港作為民航培訓樞紐有正面作用。