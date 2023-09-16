三隧分流首階段西隧車流升逾一成　張欣宇：效果顯著因的士改道

三隧分流「633方案」首階段上月2日實施，運輸署表示，西隧平日整體車流量平均增加13.2%，其中平日西隧的士流量升50.8%，顯示的士於三隧劃一過海收費25港元後，分流情況較爲顯著。有議員認爲，現時分流效果主要因有更多的士司機改行西隧，但其他車輛司機的駕駛習慣變化不大；且在繁忙時間，過海車流量仍高於3條隧道的合共容量，期望在實施第二階段「分時段收費」後可有更明顯分流效果。

運輸署表示，3條隧道於實施首階段「633方案」後，西隧整體車流平日及假日分別增加13.2%和19.3%；紅隧和東隧則下跌0.3%至9.3%不等。在繁忙時間，3隧整體車流量都有增加，其中西隧升幅超過一成。而的士分流變化最為明顯，西隧的士車流量平日及假日分別升50.8%和67.1%；紅隧和東隧則下跌28.1%至2.9%不等

交通事務委員會委員張欣宇認爲，「633方案」對分流其他車輛司機的影響不大，現時分流效果主要源於的士變化，有更多的士司機選擇改行西隧。他指，方案無法解決在繁忙時間3隧車流同時上升的問題，因在繁忙時間整體過海車流量一直高於3條隧道的整體容量，期望當局在實施第二階段「分時段收費」後，能有更好分流效果。